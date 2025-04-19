Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар поліції Києва для РБК-Україна.

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Що кажуть в поліції про "затримання" мітингувальників

Біля кінотеатру "Жовтень" на Подолі відбулися сутички протестувальників та поліції. У ЗМІ повідомляли, що всіх активістів, які заважали проведенню кінофестивалю, затримали правоохоронці. Однак в поліції прокоментували, що до відділку забрали найбільш активних учасників протесту.

Конфлікт, який стався між двома групами молодиків, поліцейські змогли швидко розборонити. Наразі діям протестувальників дають правову оцінку.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко сказав журналістам Суспільного, що біля кінотеатру готувалися провокації.

За нашою інформацією, група чоловіків, які йшли до кінотеатру "Жовтень", планувала влаштувати провокацію з іншою групою чоловіків. Наразі найактивніших протестувальників доставили до Подільського відділення поліції й з ними проводять потрібні дії,

– зазначив він.

Поліцейські й надалі стежать за порядком біля кінотеатру. У разі очевидних порушень на учасників протесту складатимуть протоколи.

Раніше пресофіцерка Подільського управління Нацполіції в Києві Наталія Крот розповідала "Радіо Свобода", що правоохоронці перевіряли деяких людей.

Ніхто нікого не затримує, просто у зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи,

– розповіла пресофіцерка поліції.

Перший в Україні фестиваль квір-кіно Sunny Bunny триватиме до 25 квітня. Увесь цей час поліцейські перебуватимуть біля "Жовтня" задля безпеки. Також патрулювання в столиці поліція посилить через Великодні свята.

До слова, фестиваль ЛГБТК+ Sunny Bunny, що триває з 18 квітня, вперше проходить окремо від кінофестивалю "Молодість". Через те, що захід представників ЛГБТК+ проходить в дати Великодня, організаторів критикували в соціальних мережах. Вони пояснили, що такий графік проведення раніше узгодили з міжнародним фестивальним календарем.