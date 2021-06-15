Формальности и регистрация

5 июня директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что люди без деклараций задерживали очередь на несколько часов. Процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут.

Стоит знать Как прививают в киевском Центре вакцинации

Если декларации нет, – около получаса, ведь тогда надо создать электронную медицинскую карту. Кроме того, отдельной очередью на вакцинацию впускают тех, кто авторизовался через систему Helsi.me.



Вакцинация в Международном выставочном центре / Фото – Алина Туришин, 24 канал

Андрей, который вакцинировался еще неделю назад, 5 июня, рассказал, что для того, чтобы получить первую дозу вакцины, простоял в живой очереди 4 часа.

Я зарегистрировался через "Дию", но это формальность. Надо просто на входе показать, что ты записался там. Приглашение из Дии не приходит. В очереди простоял 4 часа и получил первую дозу CoronaVac,

– говорит мужчина.



Вакцинация желающих / Фото – Андрей

Андрей говорит, что информацию о вакцинации в МВЦ узнал в интернете. На выходных у Международного выставочного центра снова выстроились все желающие. Некоторые люди стояли более 2 часов, пришли с книгами и собственными стульями. Есть и те, у кого весь процесс занял около 15 минут. Истории звучат разные, но сайт 24 канала наткнулся на очередь.

В "Дии" зарегистрировался и все. Пришел в 9:00. Сам я из Киева, мне 58 лет. Очередь нормальная,

– смеется один из собеседников – Николай.



Очередь на вакцинацию / Фото – Алина Туришин, 24 канал

Живая очередь

Киевлянин Александр рассказал, что не регистрировался ни в приложении "Дия", ни через сервис записи Helsi.me.

Я не очень много знаю, что здесь происходит. Я пришел, занял очередь и стою жду, когда меня запустят. Я нигде не записывался и не регистрировался, пришел и жду в порядке живой очереди,

– говорит Александр.



Люди решили ждать ради дозы вакцины / Фото – Алина Туришин, 24 канал

Киевлянин Руслан пришел на вакцинацию вместе с женой. Говорит, что в очереди не стоит, ведь записались через систему Helsi.me.

Нам сказали конкретный час, на который надо прийти. Сейчас всех, кто был по записи, уже пропустили,

– рассказал киевлянин Руслан.

Киевлянка Ольга, которая уже вакцинировалась, говорит, что также записалась через Helsi.me. Тех, кто авторизовался, рассказывает женщина, впускают по 20 человек каждые 10 минут.

Все сделали быстро. Единственное, что на входе из-за общей очереди и потому, что людей по записи также много, происходит какая-то путаница. Здесь, внутри, все красиво, а на входе что-то непонятное. Мы записались через эту систему и нам сказали прийти на конкретный час,

– поделилась Ольга.



Желающих все больше / Фото – Алина Туришин, 24 канал

Пенсионер Анатолий отмечает, что регистрироваться в приложении "Дия" ему пришлось дважды из-за сбоя системы.

Мне пришлось заново регистрироваться, потому что произошел какой-то сбой. Авторизовался еще раз. Затем пришел сюда через живую очередь и вакцинировался,

– рассказал киевлянин.



"Центр вакцинации против COVID-19" в Международном выставочном центре / Фото – Алина Туришин, 24 канал

Киевлянка Светлана стоит в очереди вместе с дочерью. По ее словам, в системе Helsi.me мест не осталось, поэтому на вакцинацию ждет в порядке живой очереди.

В приложении мы записались, а через Helsi.me не было свободных мест. Там они закончились давно. В очереди уже стоим 2 часа и будем стоять дальше,

– объснила киевлянка Светлана.

Киевлянка Юлия пришла поддержать своего спутника. Сама девушка вакцинировалась препаратом Pfizer ранее, поскольку работает в школе.

Мой парень зарегистрировался через "Дию" и просто и через живую очередь прошел. Однако, приглашение ему так и не пришло,

– рассказала Юлия.



"Дия" не всегда работает / Фото – Алина Туришин, 24 канал

В пункте массовой вакцинации против коронавируса в Киеве в "Международном выставочном центре" работают также волонтеры. Они встречают людей и помогают найти бригаду соответствующих врачей.



Показатели – номер бригады врачей, которая вакцинирует / Фото – Алина Туришин, 24 канал

По информации Минздрава, выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя, доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. При этом в Минздраве напомнили, что с 29 мая используется вакцина CoronaVac, произведенная компанией Sinovac.



"Центр вакцинации против COVID-19" / Фото – Алины Туришин, 24 канал

Как вакцинироваться?

Чтобы сделать прививку от коронавируса на базе, в частности, Международного выставочного центра, где работает "Центр вакцинации против COVID-19" надо: