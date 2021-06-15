Формальності та реєстрація

5 червня директорка департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що люди без декларацій затримували чергу на кілька годин. Процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин.

Варто знати Як щеплюють у київському Центрі вакцинації

Якщо декларації немає – близько пів години, адже тоді треба створити електронну медичну картку. Крім того, окремою чергою на вакцинацію впускають тих, хто авторизувався через систему Helsi.me.

Вакцинація у Міжнародному виставковому центрі / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

Андрій, який вакцинувався ще тиждень тому, 5 червня, розповів, що для того, щоб отримати першу дозу вакцини, простояв у живій черзі 4 години.

Я реєструвався через "Дію", але це формальність. Треба просто на вході показати, що ти записався там. Запрошення з дії не приходить. У черзі простояв 4 години та отримав першу дозу CoronaVac,

– каже чоловік.

Вакцинація охочих / Фото – Андрій

Андрій каже, що інформацію про вакцинацію у МВЦ дізнався в інтернеті. На вихідних біля Міжнародного виставкового центру знову вишикувалися всі бажаючі. Деякі люди стояли понад дві години, прийшли з книгами та власними стільцями. Є й ті, у кого весь процес зайняв близько 15 хвилин. Історії лунають різні, але сайт 24 каналу натрапив на чергу.

У "Дії" зареєструвався та й все. Прийшов о 9:00. Сам я з Києва, мені 58 років. Черга нормальна,

– сміється один зі співрозмовників – Микола.

Черга на вакцинацію / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

Жива черга

Киянин Олександр розповів, що не реєструвався ні в додатку "Дія", ні через сервіс запису Helsi.me.

Я не дуже багато знаю, що тут відбувається. Я прийшов, зайняв чергу і стою чекаю, коли мене запустять. Я ніде не записувався і не реєструвався, прийшов і чекаю у порядку живої черги,

– каже Олександр.

Люди вирішили чекати задля дози вакцини / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

Киянин Руслан прийшов на вакцинацію разом із дружиною. Каже, що в черзі не стоїть, адже записалися через систему Helsi.me.

Нам сказали конкретну годину, на яку треба прийти. Зараз всіх, хто був по запису, вже пропустили,

– розповів киянин Руслан.

Киянка Ольга, яка вже вакцинувалася, каже, що також записалася через Helsi.me. Тих, хто авторизувався, розповідає жінка, впускають по 20 людей через кожні 10 хвилин.

Все зробили швидко. Єдине, що на вході через загальну чергу і через те, що людей по запису також багато, відбувається якась плутанина. Тут, всередині, все красиво, а на вході щось незрозуміле. Ми записалися через цю систему і нам сказали прийти на конкретну. годину,

– розповіла Ольга.

Людей все більше / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

Пенсіонер Анатолій зазначає, що реєструватися у застосунку "Дія" йому прийшлося двічі через збій системи.

Мені прийшлося заново реєструватися, бо стався якийсь збій. Авторизувався ще раз. Потім прийшов сюди через живу чергу й вакцинувався,

– поділився киянин.

"Центр вакцинації проти COVID-19" в Міжнародному виставковому центрі / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

Киянка Світлана стоїть у черзі разом із донькою. За її словами, в системі Helsi.me місць не залишилося, тому на вакцинацію чекає у порядку живої черги.

В додатку ми записалися, а через Helsi.me не було вільних місць. Там вони закінчилися давно. У черзі вже стоїмо дві години й будемо стояти далі,

– розповіла киянка Світлана.

Киянка Юлія прийшла підтримати свого супутника. Сама дівчина вакцинувалася препаратом Pfizer раніше, оскільки працює в школі.

Мій хлопець зареєструвався через "Дію" й просто й через живу чергу пройшов. Однак, запрошення йому так і не прийшло,

– здивувалася Юлія.

"Дія" не завжди працює / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

У пункті масової вакцинації проти коронавірусу в Києві в "Міжнародному виставковому центрі" працюють також волонтери. Вони зустрічають людей та допомагають знайти бригаду відповідних лікарів.

Показники — номер бригади лікарів, яка вакцинує / Фото – Аліна Туришин, 24 канал

За інформацією МОЗ, обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

"Центр вакцинації проти COVID-19" / Фото – Аліни Туришин, 24 канал

Як вакцинуватися?

Щоб зробити щеплення від коронавірусу на базі, зокрема, Міжнародного виставкового центру, де працює "Центр вакцинації проти COVID-19" треба: