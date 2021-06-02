В Киеве проходит пятидесятый фестиваль "Молодость": интересные факты

В этом году фестиваль "Молодость" проходит в Киеве с 29 мая по 6 июня.

В Киеве стартовал пятидесятый кинофестиваль «Молодость», который за годы своего существования прославился на весь мир благодаря уникальной атмосфере и нестандартным подходам к организации.

«Пересматривая старую хронику, ты понимаешь, что история «Молодости» - это история Украины, всех событий, которые происходили до и после независимости. Все поколения кинематографистов, особенно наших, украинских, прошли через фестиваль», - сказал художественный руководитель столичного кинофестиваля Андрей Халпахчи в рамках проекта «Робимо українське», который подготовила группа «Метинвест» к своему 15-летию.

Крупнейший в Украине и один из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваль «Молодость» стал дебютным для многих всемирно известных режиссёров, среди которых такие легенды европейского кинематографа, как Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Гаспар Ноэ.

«Уже открываются новые имена, тогда совершенно незнакомые, сенсационные. Короткометражка, студенческая работа Франсуа Озона. Никто не ожидал, что потом Озон будет уже лауреатом и Канн, и Берлина, и Венеции, и других фестивалей», - сказал Халпахчи, добавив, что известный во всем мире сегодня режиссёр Лукас Мудисон также приезжал в Киев со своей дебютной работой.

В этом году фестиваль «Молодость» проходит в Киеве с 29 мая по 6 июня, и главными его локациями выбраны столичные кинотеатры «Октябрь», «Оскар» и «Кино 42».

Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый киевскому международному кинофестивалю «Молодость», можно на странице проекта.

Также в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.