В Киеве прооперировали 13-летнюю девочку, в черепе которой застрял осколок после обстрела

В Николаевской области от российских обстрелов серьезно пострадала 13-летняя София. В ее черепе застрял металлический штырь размером с арахис.

Сначала родители не поняли, что дочь сильно пострадала

Трагедия произошла еще 5 марта. София и мать Людмила в то время стояли на улице.

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Вдруг они услышали сильный взрыв, а через несколько секунд еще один. Это взорвался российский снаряд возле их дома.

Я стояла рядом с матерью и услышала какой-то взрыв. Я пробежала всего 3 шага, услышала еще один взрыв, а потом упала в обморок,

– рассказала София.

Родители унесли ребенка в подвал. У Людмилы было легкое ранение возле глаза, которое кровоточило. Женщина призналась, что сначала не поняла, что ее дочь сильно пострадала. Она думала, что у Софии – сотрясение мозга. Только в больнице женщина осознала, что у девочки что-то торчит из головы.

Семья 3 недели ждала операции

В Николаеве врачи стабилизировали состояние девочки и вставили в ее голову специальную трубку. Однако оборудования для проведения операции у них не было. Ведь металлический штырь прошел через череп Софии и остановился в мозгу – медики не могли его вытащить.

Единственным местом, где могли оперировать девочку, был столичный "Охматдет". Семье пришлось ждать 3 недели, прежде чем появилась возможность безопасно перевезти ребенка в Киев. Там Софии срочно сделали КТ, а на следующий день отправили на операцию.

Фото черепа Софии / Фото Sky News

То, что девочка выжила – настоящее чудо

Главный детский нейрохирург больницы Павел Плавский рассказал, что если бы штырь переместился на сантиметр больше вверх, вниз или в сторону, то задел бы жизненно важную часть мозга. Это могло бы убить Софию. Однако осколок остановился в таком месте, что даже не вызывал кровотечение.

Операция была сложная, но длилась всего полтора часа. Врачу пришлось вырезать верхнюю часть черепа, использовать длинные инструменты, чтобы углубиться в мозг и достать штырь, а затем вернуть кусок черепа.

Сейчас София восстанавливается на кровати в подвале. Она рассказала журналистам, что мечтает о черной гитаре, которую папа пообещал ей купить. Теперь главная задача пострадавшего ребенка – снова начать ходить.

Ребенок уже восстанавливается после операции / Фото Sky News

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