В Киеве прощаются с фотографом и документалистом Максом Левиным

В Михайловском соборе в Киеве сегодня, 4 апреля, началась церемония прощания с украинским фотографом и документалистом Максом Левиным.

Он умер от рук российских оккупантов. 1 апреля полиция нашла тело Левина, работавшего в зоне боевых действий.

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Заупокойную службу возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Уже в 14:00 на новом кладбище в Боярке состоится прощание с Максом.

В храм отдать последний долг погибшему пришли родные Левина, коллеги, военные-побратимы и представители власти.

Прощание с Максом Левиным / фото ПЦУ

Один из лучших фотографов современной Украины, Максим Левин не просто работал журналистом. Он действительно служил, служил тому, что выше настоящего, что касается вечности. Он служил истине, а значит своим способом, через дарованный ему талант, он служил Богу,

– сказал во время прощания митрополит Епифаний.

Напомним, что 13 марта Макс Левин отправился к селу Гута Межигорская, чтобы снимать последствия российской агрессии, с военнослужащим Алексеем Чернышевым.

Они вышли из автомобиля и отправились в направлении села Мощун. В том районе начались активные боевые действия, и с тех пор с мужчинами связи больше не было.

1 апреля тело погибшего Левина нашли вблизи села Гута Межигорская. По сообщению прокуратуры, журналист был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Не боялся работать в горячих точках

Макс Левин не боялся работать в действительно горячих точках. В его активе фоторепортажи с Революции достоинства, украино-российской войны с 2014 года. В частности, он выходил из Иловайского котла вместе с украинскими военными.

Фотожурналист был женат. У него остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители. В 2015 году Петр Порошенко наградил Максима Левина орденом "За заслуги" III степени.

В целом большинство документальных проектов Левина связаны с войной на Донбассе и в Украине.

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