Предварительно известно, что люди пронесли по улицам Киева большой крымскотатарский флаг. Также в сети стартовал флешмоб ко Дню крымскотатарского флага.

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В Киеве прошло шествие ко Дню крымскотатарского флага

В День крымскотатарского флага в Киеве состоялась акция. Участники пронесли по улицам большой флаг.

Началось шествие на улице Крещатик. Участники несли большой крымскотатарский флаг. Также рядом с ним люди несли украинский флаг. Люди, которые шли по улицам, скандировали "Крым – это Украина!".

Шествием прошел также председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Завершили акцию на Майдане Независимости.

В Киеве ко Дню крымскотатарского флага состоялось торжественное шествие / Фото Олега Климчука, 24 канал

Кстати, параллельно с шествием в Киеве состоялся автопробег. Несколько десятков автомобилей с крымскотатарскими флагами сигналят в поддержку участников шествия. Предварительно сообщали, что автомобили проедут с проспекта Победы. Дальше поедут по проспекту Тараса Шевченко, бульвара Леси Украинки и бульвара Дружбы народов и моста Патона. Через Днепровскую набережную, через бульвар Дружбы народов и к Крещатику.

Россия пытается разрушить крымскотатарскую идентичность, – МИД Украины

Сегодня, как и 77 лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность,

– напомнили в МИД.

Дополнили, что уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма.

Там в очередной раз призвали международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на Россию и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове.

В День крымскотатарского флага в сети запустили флешмоб

В рамках флешмоба люди публикуют фотографии с мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага, или собственные фотографии на фоне крымскотатарского флага под хэш-тегом #maviBayrak_altinTamga.

Об объявлении флешмоба в фейсбуке написал Рефат Чубаров.

С целью проявления солидарности с крымскотатарским народом и в знак поддержки крымских татар и этнических украинцев, которые проживают на территории временно оккупированного РФ Крыма и остаются верными Украинскому государству,

– объяснил цель флешмоба глава Меджлиса.

К нему присоединились много людей, которые публикуют свои фото.

Присоединилась к празднованию также известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала.

"Поздравляем с Днем крымскотатарского флага!"– написали в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

"В День крымскотатарского флага мы чествуем крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, – написали в посольстве США в Украине.

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