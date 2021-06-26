Попередньо відомо, що люди пронесли вулицями Києва великий кримськотатарський прапор. Також у мережі стратував флешмоб до Дня кримськотатарського прапора.
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У Києві пройшла хода до Дня кримськотатарського прапора
У День кримськотатарського прапора у Києві відбулась акція. Учасники пронесли вулицями великий прапор.
Почалась хода на вулиці Хрещатик. Учасники несли великий кримськотатарський прапор. Також поруч з ним люди несли український прапор. Люди, які йшли вулицями, скандували "Крим - це Україна!".
Ходою пройшов також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Завершили акцію на майдані Незалежності.
У Києві до Дня кримськотатарського прапора відбулась урочиста хода / Фото Олега Климчука, 24 канал
До речі, паралельно з ходою у Києві відбувся автопробіг. Декілька десятків автомобілів з кримськотатарськими прапорами сигналять на підтримку учасників ходи. Попередньо повідомляли, що автомобілі проїдуть з проспекту Перемоги. Далі поїдуть до проспекту Тараса Шевченка, бульвару Лесі Українки, бульвару Дружби народів та мосту Патона. Через Дніпровську набережну через бульвар Дружби народів й до Хрещатику.
Росія намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність, – МЗС України
Сьогодні, як і 77 років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність,
– нагадали в МЗС.
Доповнили, що знищується пам'ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму.
Там вкотре закликали міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на Росію та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові.
У День кримськотатарського прапора в мережі запустили флешмоб
У рамках флешмобу люди публікують фотографії із заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора, або власні фотографії на фоні кримськотатарського прапора під хеш-тегом #maviBayrak_altinTamga.
Про оголошення флешмобу в фейсбуці написав Рефат Чубаров.
З метою прояву солідарності з кримськотатарським народом та на знак підтримки кримських татар і етнічних українців, які проживають на території тимчасово окупованого РФ Криму та залишаються вірними Українській державі,
– пояснив мету флешмобу голова Меджлісу.
До нього долучились багато людей, які публікують свої фото.
Доєдналась до святкування також відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала.
"Вітаємо з Днем кримськотатарського прапора!" – написали в Генеральному консульстві України в Стамбулі.
"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму, – написали у посольстві США в Україні.
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