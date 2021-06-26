Історія кримськотатарського прапора

Кримськотатарський прапор або мави кок-байрак (дослівно – блакитний прапор) являє собою блакитне полотно з золотою тарак-тамгою в лівому куті. Цей колір та герб мають давнє історичне обґрунтування.

Читайте також День боротьби за права кримськотатарського народу: коли відновиться історична справедливість

Блакитний колір (мави кок) – у тюркських народів є символом неба. Небо (Тенгрі) шанувалося як верховне божество ще доісламських часів – відгомін цього залишився й в наші дні.

Тарак-Тамга (дослівно – герб-гребінь) – також давній символ тюрків і також пов'язаний з небесним богом Тенгрі. За однією з версій, модифікованою тамгою є тризуб – герб сучасної України та символ княжої влади часів середньовічної Київської держави.

Історія прапора:

Тарак-Тамга була символом династії кримських ханів – Гіреїв або Гераїв. Гіреї в середині 15 століття відкололися від Золотої Орди та заснували власну державу в Криму, яка на кілька віків стала потужною силою в регіоні.

Чому день кримськотатарського прапора відзначають 26 червня

Наприкінці 18 століття Російська імперія захопила Крим та зробила його своєю часткою. В 1917 році, коли імперія розвалилася, національні сили в Криму згуртувалися навколо блакитного прапора. Він став символом боротьби кримських татар за незалежність.

У листопаді 1917 року Перший Курултай киримли оголосив мави кок-байрак своїм національним символом. Після більшовицької окупації національний прапор кримських татар опинився поза законом, чимало активістів зазнали репресій.

У роки Другої світової радянська влада вдалася до геноциду кримчаків й позбавила їх батьківщини, але кримські татари не зреклися своєї історії та своїх символів.

26 червня 1991 року у Сімферополі під блакитним прапором зібрався Другий Курултай кримськотатарського народу. Тоді ж киримли офіційно визнали мави кок-байрак своїм національним символом й закликали всіх своїх земляків повертатись на історичну батьківщину.

Як проходив Другий Курултай кримськотатарського народу:

З 2010 року День кримськотатарського прапора відзначається в Україні на державному рівні.

Блакитний прапор на Євромайдані / фото – Кримські новини

Прапор як символ боротьби з окупантами

У 2014 році кримські татари знову втратили батьківщину. Росія захопила Крим та влаштувала справжні етнічні чистки проти кримськотатарського народу. Чимало киримли були змушені покинути Крим, десятки людей були незаконно ув'язнені, тисячі зазнали репресій лише через те, що не скорилися окупантам. Під російським ярмом кримські татари живуть під постійним тиском – вони не можуть вільно ходити у свої храми, читати свої книжки.

Два прапори – єдина країна:

Окупанти створили в Криму справжню атмосферу страху й роблять все можливе, щоб змусити киримли або покинути власні домівки, або русифікуватися.

Важливо День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"

26 лютого 2014 року у Сімферополі під блакитними та синьо-жовтими прапорами відбувся велелюдний мітинг за збереження територіальної цілісності України. Він так налякав російських окупантів, що вони перестали намагатися навіть формально діяти в рамках позірної "законності" й вдалися до відверто незаконних практик загарбання півострова.

Національний прапор кримськотатарського народу з самого початку став одним з символів боротьби з окупантами. Залишається таким й зараз.

40-метровий прапор на Майдані в Києві / фото – Кримський дім

Пікет у Санкт-Петербурзі проти політичних репресій та етнічних чисток / Фото – соцмережі

Кримськотатарський прапор у Берліні / фото – Укрінформ

Небесні прапори / фото – соцмережі

Де б не були окупанти – їм завжди нагадують, що Крим – це Україна, український півострів – батьківщина волелюбного кримськотатарського народу. Акції на підтримку України та кримчаків проходять по всьому світу – відбудуться вони й 26 червня 2021 року. Ініціатива отримала назву #LIBERATECRIMEA.

Зі Львова до Криму:

Тоді ж блакитні прапори на повітряних кульках та дронах пролетять над українським Кримом й нагадають місцевим мешканцям, що Україна про них не забула.