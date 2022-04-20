На войне против российских оккупантов погибли четыре героя легендарного подразделения:
- Иван "Эван" Дацко
- Богдан "Снаряд" Супрун
- Феликс "Лис" Куртанич
- Сергей "Топаз" Попаз
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Попрощаться с павшими бойцами в Церковь Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле пришли сотни побратимов, друзей, а также неравнодушные киевляне.
Прощание с бойцами батальона Кульчицкого / Фото 24 канал
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