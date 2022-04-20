На війні проти російських окупантів загинули чотири герої легендарного підрозділу:
- Іван "Еван" Дацко
- Богдан "Снаряд" Супрун
- Фелікс "Лис" Куртаніч
- Сергій "Топаз" Попаз
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Попрощатися з полеглими бійцями до Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі прийшли сотні побратимів, друзів, а також небайдужі кияни.
Прощання з бійцями батальйону Кульчицького / Фото 24 канал
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