В Киеве пустили метро и автобусы

В понедельник, 28 февраля, в столице возобновили работу Метрополитена и наземного транспорта. Но киевлян все равно просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

После завершения двухдневного комендантского часа жители города наконец-то смогут выйти на улицы, чтобы посетить аптеки, магазины и помочь родственникам.

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Метро и транспорт работают в особом режиме

С 8 утра работу возобновил наземный общественный транспорт.

Заработало и метро. Правда, в особом режиме – поезда будут ходить гораздо реже обычного.

Журналисты УП пишут, что поезда по зеленой ветке не переезжают в Южный мост и доехать можно только до Славутича.

Транспорт пустили не для прогулок: выходите из дома только при необходимости

Комендантский час в Киеве не отменен. С 28 февраля он продлится так, как было определено ранее – с 22:00 до 7:00.

Не забывайте, что мы находимся в окружении неприятеля, на улицах продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства,

– заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

И не забывайте помогать друг другу. Спросите у соседей (особенно у пожилых людей) не нужна ли помощь и наблюдайте за квартирами соседей, выехавших из города, чтобы не допускать мародерства.