Довольно жуткие фото новенькой Toyota сделали многочисленные жители Киева, которые увидели ужасную картину утром 14 июля. По предварительным данным, неизвестный повредил кроссовер ночью.

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Кто именно является владельцем машины, неизвестно.

Побили почти все окна



За что отомстили владельцу машины, неизвестно / Фото "Киева"

Инцидент произошел во дворе дома на улице Каховской, 56.

По словам местных жителей, кто-то решил таким образом отомстить владельцу RAV4.

Что именно натворил мужчина, неизвестно.

Пользователи сравнивают этот поступок злоумышленников с действиями сицилийской мафии, которая угрожала, оставляя голову лошадей.

Обратился ли водитель кроссовера к правоохранителям, пока неизвестно.