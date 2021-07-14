Досить моторошні фото новенької Toyota зробили численні мешканці Києва, які побачили жахливу картину вранці 14 липня. За попередніми даними, невідомий пошкодив кросовер вночі.

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Хто саме є власником автівки, – невідомо.

Побили майже всі вікна

Обережно! Фото 18+


За що помстилися власнику автівки, невідомо / Фото "Києва оперативного"

  • Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Каховській, 56.
  • За словами місцевих мешканців, хтось вирішив в такий спосіб помститися власнику RAV4.
  • Що саме накоїв чоловік, невідомо.

Користувачі порівнюють цей вчинок зловмисників із діями сицилійської мафії, яка погрожувала, залишаючи голову коней.

Чи звернувся керманич кросовера до правоохоронців, наразі невідомо.