Досить моторошні фото новенької Toyota зробили численні мешканці Києва, які побачили жахливу картину вранці 14 липня. За попередніми даними, невідомий пошкодив кросовер вночі.
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Хто саме є власником автівки, – невідомо.
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За що помстилися власнику автівки, невідомо / Фото "Києва оперативного"
- Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Каховській, 56.
- За словами місцевих мешканців, хтось вирішив в такий спосіб помститися власнику RAV4.
- Що саме накоїв чоловік, невідомо.
Користувачі порівнюють цей вчинок зловмисників із діями сицилійської мафії, яка погрожувала, залишаючи голову коней.
Чи звернувся керманич кросовера до правоохоронців, наразі невідомо.