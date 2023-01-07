Прогноз погоды в Киеве

В Укргидрометцентре предупреждают, что выходные в Киеве будут морозными. Температура воздуха ночью может достигать -11 градусов. Кроме того, "плюсов" не будет и днем. В частности, в субботу -5...-7, в воскресенье -3...-5 градусов.

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Заметим, что 7 – 8 января осадков в столице, вероятно, не будет.

Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Так что перчатки, теплый шарф, шапка или капюшон – непременные атрибуты вашей прогулки. А вот согреваться с помощью алкоголя врачи не советуют.

С 9 января, вероятно, немного потеплеет

Уже после рождественских праздников в столице немного потеплеет. В понедельник ночью 5 – 7 градусов мороза. Днем только -1...-3. Осадков пока не прогнозируют.

10 января ночью максимум 9 градусов мороза. Днем –4...-6. Заметим, что, по прогнозу синоптиков, во вторник в Киеве будет небольшой снег. Кроме того, поднимется восточный ветер до 12 метров в секунду.

Обратите внимание! Празднуя Рождество, отдыхая или работая, не забывайте о наших воинах, которые защищают Украину от российского нашествия.



Если вы можете, донатьте, а также помогайте теплыми вещами. В частности, можно передать термобелье и носки. Кстати, одеть ножки украинского защитника можно здесь.