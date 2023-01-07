Прогноз погоди у Києві

В Укргідрометцентрі попереджають, що вихідні у Києві будуть морозними. Температура повітря вночі може сягати до -11 градусів. Окрім того, "плюсів" не буде і вдень. Зокрема, у суботу -5...-7, у неділю -3…-5 градусів.

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Зауважимо, що 7 та 8 січня опадів у столиці, ймовірно, не буде.

Пориви вітру сягатимуть до 12 метрів на секунду. Тож рукавички, теплий шарф, шапка або капюшон – неодмінні атрибути вашої прогулянки. А от зігріватися за допомогою алкоголю лікарі не рекомендують.

З 9 січня, ймовірно, трохи потепліє

Вже після різдвяних свят у столиці трохи потепліє. У понеділок вночі 5 – 7 градусів морозу. Вдень лише -1...-3. Опадів поки не прогнозують.

10 січня вночі максимум 9 градусів морозу. Вдень – -4...-6. Зауважимо, що за прогнозом синоптиків у вівторок у Києві буде невеликий сніг. Окрім того, здійметься східний вітер до 12 метрів на секунду.

Зверніть увагу! Святкуючи Різдво, відпочиваючи, чи працюючи, не забувайте про наших воїнів, які боронять Україну від російського нашестя.



Якщо маєте змогу, донатьте, а також допомагайте теплими речами. Зокрема, можна передати термобілизну та шкарпетки. До речі, одягнути ніжки українського захисника можна тут.