Прогноз погоди у Києві
В Укргідрометцентрі попереджають, що вихідні у Києві будуть морозними. Температура повітря вночі може сягати до -11 градусів. Окрім того, "плюсів" не буде і вдень. Зокрема, у суботу -5...-7, у неділю -3…-5 градусів.
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Зауважимо, що 7 та 8 січня опадів у столиці, ймовірно, не буде.
Пориви вітру сягатимуть до 12 метрів на секунду. Тож рукавички, теплий шарф, шапка або капюшон – неодмінні атрибути вашої прогулянки. А от зігріватися за допомогою алкоголю лікарі не рекомендують.
З 9 січня, ймовірно, трохи потепліє
Вже після різдвяних свят у столиці трохи потепліє. У понеділок вночі 5 – 7 градусів морозу. Вдень лише -1...-3. Опадів поки не прогнозують.
10 січня вночі максимум 9 градусів морозу. Вдень – -4...-6. Зауважимо, що за прогнозом синоптиків у вівторок у Києві буде невеликий сніг. Окрім того, здійметься східний вітер до 12 метрів на секунду.