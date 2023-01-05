Вже незабаром знову потепліє
Вночі в суботу та неділю на північному сході синоптики прогнозують від 14 до 18 градусів морозу. Втім, уже в понеділок – -10...-15 градусів.
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Прогноз погоди на 9 січня
За прогнозом синоптиків, 9 січня вдень майже на всій території України вже будуть незначні морози. Зокрема, подекуди лише кілька градусів нижче нуля.
Ба більше, на Заході пануватиме плюсова температура – +2…+6 градусів. Лише на північному сході, зокрема, Луганщині -11...-9 градусів.
Також зауважимо, що у центральних, західних і частково південних областях України прогнозують сніг, місцями з дощем. Втім, опади будуть невеликими. Натомість на Сході – ясно.
Прогноз погоди на 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру