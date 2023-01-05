Вже незабаром знову потепліє

Вночі в суботу та неділю на північному сході синоптики прогнозують від 14 до 18 градусів морозу. Втім, уже в понеділок – -10...-15 градусів.

До теми В Україну знову сунуть морози: в яких областях буде холодно

Прогноз погоди на 9 січня

За прогнозом синоптиків, 9 січня вдень майже на всій території України вже будуть незначні морози. Зокрема, подекуди лише кілька градусів нижче нуля.

Ба більше, на Заході пануватиме плюсова температура – +2…+6 градусів. Лише на північному сході, зокрема, Луганщині -11...-9 градусів.

Також зауважимо, що у центральних, західних і частково південних областях України прогнозують сніг, місцями з дощем. Втім, опади будуть невеликими. Натомість на Сході – ясно.

Прогноз погоди на 9 січня / Скриншот з Укргідрометцентру