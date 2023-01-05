Уже вскоре снова потеплеет

Ночью в субботу и воскресенье на северо-востоке синоптики прогнозируют от 14 до 18 градусов мороза. Впрочем, уже в понедельник -10...-15 градусов.

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Прогноз погоды на 9 января

По прогнозу синоптиков, 9 января днем почти по всей территории Украины уже будут незначительные морозы. В частности, иногда лишь несколько градусов ниже нуля.

Более того, на Западе будет господствовать плюсовая температура – +2…+6 градусов. Лишь на северо-востоке, в частности, в Луганской области -11...-9 градусов.

Также заметим, что в центральных, западных и частично южных областях Украины прогнозируют снег, местами с дождем. Впрочем, осадки будут небольшими. На Востоке – ясно.

Прогноз погоды на 9 января / Скриншот из Укргидрометцентра