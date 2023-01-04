В каких областях будет холодно и надолго ли задержатся низкие температуры, рассказываем далее.
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Когда в Украине будут морозы
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют незначительное похолодание ночью 5 января. Впрочем, столбик термометра пока опустится до -3 градусов.
В то же время уже 7 января температура воздуха может сильно снизиться на северо-востоке Украины. Холоднее всего будет, в частности:
- в Сумах – ночью -15...-17 градусов, днем -9...-11;
- в Чернигове и Харькове – ночью -14...-16, днем -11...-9 градусов.
Заметим, что, по прогнозу синоптиков, в регионах, где самые большие морозы, будет без осадков. Тем временем в других областях – небольшой снег.
Прогноз погоды на 7 января / Скриншот из Укргидрометцентра
8 января без снега, однако, с более сильными морозами
В последний день этой недели столбик термометра в части регионов опустится еще ниже. К примеру, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской области ночью -9...-11 градусов, а днем -6...-8.
Холоднее всего снова в Чернигове, Харькове и Сумах. Однако более 17 градусов мороза ночью не прогнозируют.
Прогноз погоды на 8 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогнозы от других синоптиков
- Синоптик Наталья Диденко отметила, что более холодная воздушная масса начнет заходить в Украину с 4 – 6 января. Морозный пик придется на 7 – 9 января. Тогда ночная температура воздуха на Востоке и Севере может опускаться до -10...-15 градусов. Впрочем, по словам Натальи Диденко, уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление.
- Ранее свой прогноз обнародовал и синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что на выходные, 7 – 8 января, в Украине продолжится понижение температуры. В частности, в субботу очередной атлантический циклон принесет осадки в виде снега и мокрого снега на юге с дождем.
В воскресенье погоду будет определять антициклон скандинавского происхождения, так что существенных осадков не предполагают. Температура воздуха ночью снизится до -8...-3 градусов в субботу и до -12...-7 в воскресенье. Днем -7…-2 градуса. Впрочем, на Юге и Западе около нуля.
- Заметим, что, по предварительным прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в январе, вероятно, будет достигать 0 – 5 градусов мороза. Тем временем в Крыму – 1 – 2 градуса тепла, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.