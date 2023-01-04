У яких областях буде холодно та чи надовго затримаються низькі температури, розповідаємо далі.
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Коли в Україні будуть морози
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують незначне похолодання вже вночі 5 січня. Втім, стовпчик термометра поки опуститься до щонайменше -3 градусів.
Натомість вже 7 січня температура повітря може сильно знизитися на північному сході України. Найхолодніше буде, зокрема:
- у Сумах – вночі -15...-17 градусів, вдень -9...-11;
- у Чернігові та Харкові – вночі -14...-16, вдень -11...-9 градусів.
Зауважимо, що за прогнозом синоптиків, у регіонах, де найбільші морози, буде без опадів. Тим часом в інших областях – невеликий сніг.
Прогноз погоди на 7 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
8 січня без снігу, однак, з сильнішими морозами
В останній день цього тижня стовпчик термометра у частині регіонів опуститься ще нижче. Наприклад, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській області вночі -9...-11 градусів, а вдень -6...-8.
Найхолодніше знову у Чернігові, Харкові та Сумах. Однак, понад 17 градусів морозу вночі не прогнозують.
Прогноз погоди на 8 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогнози від інших синоптиків
- Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що холодніша повітряна маса, почне заходити в Україну з 4 – 6 січня. Морозний пік припаде на 7 – 9 січня. Тоді нічна температура повітря на Сході та Півночі може опускатися до -10...-15 градусів. Втім, за словами Наталки Діденко, вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління.
- Раніше свій прогноз оприлюднив і синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що на вихідні, 7 – 8 січня, в Україні продовжиться зниження температури. Зокрема, у суботу черговий атлантичний циклон принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Півдні з дощем.
У неділю погоду визначатиме антициклон скандинавського походження, тож суттєвих опадів не передбачають. Температура повітря вночі знизиться до -8...-3 градусів у суботу та до -12...-7 у неділю. Вдень -7…-2 градусів. Втім, на Півдні та Заході близько нуля.
- Зауважимо, що за попередніми прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.