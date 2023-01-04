У яких областях буде холодно та чи надовго затримаються низькі температури, розповідаємо далі.

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Коли в Україні будуть морози

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують незначне похолодання вже вночі 5 січня. Втім, стовпчик термометра поки опуститься до щонайменше -3 градусів.

Натомість вже 7 січня температура повітря може сильно знизитися на північному сході України. Найхолодніше буде, зокрема:

у Сумах – вночі -15...-17 градусів, вдень -9...-11;

у Чернігові та Харкові – вночі -14...-16, вдень -11...-9 градусів.

Зауважимо, що за прогнозом синоптиків, у регіонах, де найбільші морози, буде без опадів. Тим часом в інших областях – невеликий сніг.

Прогноз погоди на 7 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

8 січня без снігу, однак, з сильнішими морозами

В останній день цього тижня стовпчик термометра у частині регіонів опуститься ще нижче. Наприклад, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській області вночі -9...-11 градусів, а вдень -6...-8.

Найхолодніше знову у Чернігові, Харкові та Сумах. Однак, понад 17 градусів морозу вночі не прогнозують.

Зверніть увагу! Морози – це звичне явище для зими. До того ж за прогнозами синоптиків, цього року вони будуть короткотривалими. Схоже, навіть погода на боці наших воїнів, які щохвилини боронять рідну землю від російських загарбників. Тож не забувайте донатити та допомагати кожен, чим може, задля нашої спільної перемоги.

Прогноз погоди на 8 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогнози від інших синоптиків