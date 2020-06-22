Штаб по чрезвычайным ситуациям Киева принял решение, согласно которому обязал владельцев и руководителей ряда учреждений в городе организовать тестирование своих сотрудников за антитела к коронавирусу.

Информацию об обязательном тестировании озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время традиционного брифинга, сообщает 24 канал.

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Кого будут тестировать

Тестировать будут работников

торговых сетей,

заведений общественного питания,

сферы бытового обслуживания.

"Речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высокая вероятность инфицирования коронавирусом", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что такие тесты нужно делать раз в месяц.

Важно! В Киев 21 июня зарегистрировали 43 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в столице обнаружили 4368 больных COVID-19, 98 из которых умерли от осложнений, выздоровел 1391 человек.

Организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами должны владельцы и руководители этих учреждений.

Что это за ИФА-тесты

Иммуноферментный анализ (ИФА) – это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов, путем реакции антиген-антитело. Для ИФА-исследования нужна кровь пациента, точнее сыворотки крови. Такое исследование, в отличие от экспресс-тестов не могут проводить на месте, а только в лабораториях. Аппараты иммуноферментного анализа имеют немало и частных, и государственных лабораторий, поэтому таких исследований могут делать много, нужны только соответствующие тест-системы

Кличко также отметил, что такие тесты можно сдать как в коммунальных медучреждениях Киева, так и в частных клиниках. В Киеве же один из самых высоких показателей тестирования в Украине – 67 тестов на 100 тысяч населения.