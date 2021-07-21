Сам же и выложил видео непристойного поведения в сеть. Потом извинился.

Еще один случай "Припарковал" электросамокат в фонтане: суд оштрафовал львовянина

В украинской столице все большую популярность приобретают новые средства передвижения по городу – электросамокаты, велосипеды и машины, которые можно взять на прокат даже на один час и добраться до места назначения, оставив транспорт там.

Ради сомнительной славы

Сервис позволяет, чтобы самокаты или велосипеды оставались после использования прямо на улице.

Впрочем, не все граждане отнеслись к такому удобству с уважением – мы уже писали ранее о том, как один самокат после пользования сбросили с гаража. Теперь парень просто решил надругаться над чужой собственностью.

Ему показалось, что будет весело, если он с ноги повалит самокаты, которые стояли друг возле друга. Потом парень извинился за свой поступок.

Парень поиздевался над самокатами: видео (присутствует нецензурная лексика)

Напомним, что в Киеве ограничили скорость электросамокатов – не больше 20 километров в час. Такой параметр будет запрограммирован у всех операторов, которые предоставляют услуги аренды этого транспортного средства.