В Киеве снова раздаются мощные взрывы: бомбят несколько районов
1 марта 2022 , 22:47Читати новину українською
Источник:Держспецзв'язку
В столице снова слышны звуки взрывов. В какой части города – не уточняется.
В Киеве слышны мощные взрывы.
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Власти просят киевлян не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги в столице.
Взрывы слышны на Русанова, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и в Жулянах.
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