В Киеве снова раздаются мощные взрывы: бомбят несколько районов

В столице снова слышны звуки взрывов. В какой части города – не уточняется.

В Киеве слышны мощные взрывы.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Власти просят киевлян не оставлять укрытий до официального отбоя воздушной тревоги в столице.

Взрывы слышны на Русанова, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и в Жулянах.

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