В Киеве снова раздаются взрывы
1 марта 2022 , 17:11Читати новину українською
Источник:Суспільне
В столице снова слышны звуки взрывов. Они раздаются в районе Борщаговки.
Российские захватчики продолжают цинично атаковать украинскую столицу. Поэтому по городу и раздаются взрывы.
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Будьте внимательны и осторожны и берегите себя. Не игнорируйте уведомления о воздушной опасности и спускайтесь в укрытие.
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