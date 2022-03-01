В Киеве снова раздаются взрывы

В столице снова слышны звуки взрывов. Они раздаются в районе Борщаговки.

Российские захватчики продолжают цинично атаковать украинскую столицу. Поэтому по городу и раздаются взрывы.

Заметьте "Кадыровцы" разбились на 2 группы: одну накрыли под Гостомелем, другая под прицелом – Данилов

Будьте внимательны и осторожны и берегите себя. Не игнорируйте уведомления о воздушной опасности и спускайтесь в укрытие.

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