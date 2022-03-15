В Киеве снова тревога: всем перейти в укрытие

Около 9.09 в Киеве объявили воздушную тревогу. Жителей столицы попросили срочно перейти в укрытие гражданской защиты.

Это уже третья тревога после полуночи 15 марта. Последняя звучала в 7 утра и закончилась в 8 утра.

К теме В Киеве оккупанты обстреляли еще две многоэтажки: 2 погибших – ужасные фото разрушений

Напомним, что утром снаряды попали в несколько жилых домов. Есть пострадавшие. Так что очень важно следовать в укрытие при каждом сигнале тревоги!