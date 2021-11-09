Церемонию прощания организовали в Киеве – в доме правительства, что на улице Институтской. Она продолжалась до 12:00. Люди приносили цветы.

Читайте также Тяжело болел: умер экс-нардеп Георгий Крючков

Кто пришел отдать дань уважения политику

Кроме родных и товарищей умершего, почтить память Звягильского пришли немало украинских политиков. Среди них – председатель парламента Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко. Провести в последний путь умершего пришел и мэр столицы Виталий Кличко. Он пообщался с близкими умершего. В здании также заметили олигарха Рината Ахметова.

Уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова поделилась, что знала Звягильского в течение 25 лет. Она вспомнила аварию на шахте Засядько, которая случилась в 2007. Тогда нынешняя омбудсмен стала министром социальной политики. "Отношение Звягильского к этим людям, которые потеряли родных, было сердечным. Он сделал все, что обещал. Помню его как глыбу", – подчеркнула чиновница.

Прощание с экс-нардепом в правительственном доме / Фото Укринформа и Суспільного

Звягильский болел COVID-19

По информации издания "Обозреватель", Ефим Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Сначала СМИ писали, что политик попал в реанимацию одной из больниц Киева. Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал, что политик умер в Институте сердца.

Основное о Ефиме Звягильском

Источник: "Википедия"