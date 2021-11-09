Церемонію прощання організували у Києві – в будинку уряду, що на вулиці Інститутській. Вона тривала до 12:00. Люди приносили квіти.

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Хто прийшов віддати шану політику

Окрім рідних та товаришів померлого, вшанувати пам'ять Звягільського прийшли чимало українських політиків. Серед них – голова парламенту Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко. Провести в останню путь померлого прийшов і мер столиці Віталій Кличко. Він поспілкувався із близькими померлого. У будівлі також помітили олігарха Ріната Ахметова.

Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова поділилася, що знала Звягільського протягом 25 років. Вона пригадала аварію на шахті Засядька, яка трапилася у 2007. Тоді теперішня обмудсменка саме стала міністеркою соціальної політики. "Ставлення Звягільського до цих людей, які втратили рідних, було сердечним. Він зробив усе, що обіцяв. Пам'ятаю його як глибу", – підкреслила посадовиця.

Прощання з екснардепом в урядовому будинку / Фото Укрінформу та Суспільного

Звягільський хворів на COVID-19

За інформацією видання "Обозреватель", Юхим Звягільський помер від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19. Спочатку ЗМІ писали, що політик потрапив у реанімацію однієї з лікарень Києва. Колишній нардеп Ігор Мосійчук написав, що політик помер в Інституті серця.

Основне про Юхима Звягільського

Джерело: "Вікіпедія"