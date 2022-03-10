Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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По его словам, новая структура должна ужесточить оборону украинских городов.

Для укрепления обороны наших городов, в частности Киева, на днях принято решение о создании сводного батальона Национальной полиции,

– отмечает Енин.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины сообщает, что полицейские будут выполнять поручения Командующего силами обороны Киева.

Он будет выполнять задачи, прежде всего, по борьбе с возможными десантами противника, помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения Командующего сил обороны Киева.

– отметил Енин.

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