Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

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За його словами, нова структура повинна посилити оборону українських міст.

Для зміцнення оборони наших міст, зокрема Києва, днями прийнято рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції,

– зазначає Єнін.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України повідомляє, що поліціянти виконуватимуть доручення Командувача сил оборони Києва.

Він буде виконувати завдання насамперед по боротьбі із можливими десантами противника, допомагати перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші доручення Командувача сил оборони Києва

– зазначив Єнін.

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