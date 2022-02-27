Об этом сообщил Виталий Кличко. По словам мэра столицы, более детальная информация будет позже, ведь сейчас только происходит процесс создания.

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Кличко: сохраняем выдержку

В ближайшее время должны обнародовать контакты для сбора помощи и волонтеров. Также появится информация о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь.

Я прошу всех сохранять выдержку. Оставаться дома или в укрытиях. Военные, полиция, нацгвардия, тероборона и добробаты защищают город,

– успокоил городской глава Киева.

Кличко поблагодарил киевлян и бизнес, которые хотят или уже согласились помочь чем могут, в том числе и в создании гуманитарного штаба. "Чтобы Киев выстоял", – добавил он.

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