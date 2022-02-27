Про це повідомив Віталій Кличко. За словами мера столиці, детальніша інформація буде згодом, адже зараз лиш відбувається процес створення.
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Кличко: Зберігаймо витримку
Найближчим часом мають оприлюднити контакти для збору допомоги і волонтерів. Також з'явиться інформація про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога.
Я прошу всіх зберігати витримку. Залишатися вдома або в укриттях. Військові, поліція, нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто,
– заспокоїв міський голова Києва.
Кличко подякував киянам та бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть, зокрема й у створенні гуманітарного штабу. "Аби Київ вистояв", – додав він.
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