Про це повідомив Віталій Кличко. За словами мера столиці, детальніша інформація буде згодом, адже зараз лиш відбувається процес створення.

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Кличко: Зберігаймо витримку

Найближчим часом мають оприлюднити контакти для збору допомоги і волонтерів. Також з'явиться інформація про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога.

Я прошу всіх зберігати витримку. Залишатися вдома або в укриттях. Військові, поліція, нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто,

– заспокоїв міський голова Києва.

Кличко подякував киянам та бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть, зокрема й у створенні гуманітарного штабу. "Аби Київ вистояв", – додав він.



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