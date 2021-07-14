Как отметили в КГГА, реестр пока что находится в тестовом режиме, но уже доступен для пользователей в информационно-аналитической системе "Имущество". Чиновники подчеркнули, что создание интерактивной карты поможет увеличить прозрачность и улучшить общественный контроль над коммунальщиками.

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Кроме того, жители столицы могут следить за проведением капитального ремонта парков и скверов, а также связываться с ответственными за них лицами.

Какую информацию можно узнать из интерактивной карты зеленых зон Киева

Разработчики внесли в реестр следующую информацию:

тип объекта и его локация;

целевое назначение, цель и вид права;

ориентировочный размер зеленой зоны;

номер решения Киевского городского совета о предоставлении статуса объекта;

номер ходатайства о предоставлении разрешения;

номер проекта решения Киевсовета о предоставлении разрешения на разработку проекта по землеустройству;

номер решения Киевсовета об утверждении проекта по землеустройству и передаче земельного участка в постоянное пользование;

дата регистрации земельного участка, переданного в постоянное пользование, в реестре прав;

дата приема-передачи на баланс земельного участка, который передан в постоянное пользование.

Кроме того, к некоторым объектам коммунальщики добавили видео с презентациями парков и лесных зон, которые пользуются наибольшей популярностью у киевлян.