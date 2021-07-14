Як зазначили у КМДА, реєстр поки що перебуває у тестовому режимі, але вже доступний для користувачів в інформаційно-аналітичній системі "Майно". Посадовці підкреслили, що створення інтерактивної карти допоможе збільшити прозорість та покращити громадський контроль над комунальниками.

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Крім того, жителі столиці можуть стежити за проведенням капітального ремонту парків та скверів, а також зв'язуватися з відповідальними за них особами.

Яку інформацію можна дізнатися з інтерактивної карти зелених зон Києва

Розробники внесли до реєстру наступну інформацію:

тип об'єкту та його локація;

цільове призначення, мета та вид права;

орієнтовний розмір зеленої зони;

номер рішення Київської міської ради про надання статусу об’єкту;

номер клопотання про надання дозволу;

номер проєкту рішення Київради про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою;

номер рішення Київради про затвердження проєкту із землеустрою та передачі земельної ділянки в постійне користування;

дата реєстрації земельної ділянки, що передана в постійне користування, в реєстрі речових прав;

дата приймання-передачі на баланс земельної ділянки, що передана в постійне користування;

Крім того, до деяких об'єктів комунальники додали відео з презентаціями парків та лісових зон, які користуються найбільшою популярністю у киян.