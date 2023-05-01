Людей возмутило использование этого уже исторического слова, ведь защитники "Азовстали" до последнего стояли против российских оккупантов и попали в плен. После реакции людей в заведении отреагировали.
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Что известно о скандале с надписью
Увидев фото, я "прифигел", и решил не делать поспешных выводов и прочесть, что же стоит за этим. Но на словах "пока вы будете смаковать котлетой по-киевски" таки выпал в осадок,
– написал пользователь Всеволод Полищук.
Он также выразил надежду на то, что история повлечет мощную помощь Вооруженным Силам Украины и безумный проект, чтобы вытащить всех "стальных" из плена.
Стоит отметить, что заведение уже удалило сообщение с фотографией стола.
В Киеве заведение написало на столе "Азовсталь" / Скриншот Всеволода Полищука
Что заявили в заведении
В кафе отреагировали на возмущение людей и извинились. Там заверили, что они еще не открылись и этого стола не будет.
Понимаем, что мало рассказали о наших приоритетах и нашей цели ради которой мы создали пространство. И что нами управляло,
– объяснили в инстаграме заведения.
Также там заверили, что такие символы, как Азовсталь, не дают забыть, кого нужно благодарить за еще один прожитый день.
В Раде хотят запретить издевательства над чувствами украинцев
- В конце марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9128 о внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и рекламы.
- Он может запретить использовать в коммерческих целях какие-либо названия, связанные с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне. Речь идет также о названиях, воспроизводящих названия населенных пунктов и местностей, которые ассоциируются с украинским сопротивлением, кроме случаев использования таких названий до 24 февраля 2022 года.
- Также могут запретить названия, упоминающие о боевых действиях и военных операциях и другие названия, связанные с героизмом украинских военных.
- Закон хотят ввести, чтобы не было возмутительных случаев. Ведь скандал был из-за напитка с названием "Героическая Буча Комбуча", семян "Дыня Чернобаевка", "Кабачок Призрак Киева", "Огурец Патрон", "Салат листовой Джонсонюк" и другие.
- В настоящее время проект закона прорабатывает комитет. Подробнее о нем читайте по ссылке.