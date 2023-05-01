Людей возмутило использование этого уже исторического слова, ведь защитники "Азовстали" до последнего стояли против российских оккупантов и попали в плен. После реакции людей в заведении отреагировали.

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Что известно о скандале с надписью

Увидев фото, я "прифигел", и решил не делать поспешных выводов и прочесть, что же стоит за этим. Но на словах "пока вы будете смаковать котлетой по-киевски" таки выпал в осадок,

– написал пользователь Всеволод Полищук.

Он также выразил надежду на то, что история повлечет мощную помощь Вооруженным Силам Украины и безумный проект, чтобы вытащить всех "стальных" из плена.

Стоит отметить, что заведение уже удалило сообщение с фотографией стола.



В Киеве заведение написало на столе "Азовсталь" / Скриншот Всеволода Полищука

Что заявили в заведении

В кафе отреагировали на возмущение людей и извинились. Там заверили, что они еще не открылись и этого стола не будет.

Понимаем, что мало рассказали о наших приоритетах и нашей цели ради которой мы создали пространство. И что нами управляло,

– объяснили в инстаграме заведения.

Также там заверили, что такие символы, как Азовсталь, не дают забыть, кого нужно благодарить за еще один прожитый день.

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