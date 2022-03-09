В Киеве тревога: всем в укрытие
9 марта 2022 , 20:51Читати новину українською
В столице объявили воздушную тревогу. Раздаются сирены. Жителей города просят перейти в укрытие.
Тревогу объявили в Киеве в 20:40. Выходить из укрытия можно только после отбоя тревоги.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
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