Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГГА Тимура Ткаченко.

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Когда в Киеве уберут поврежденные авто

Чиновник рассказал, что поручил начать процесс вывоза с улиц Киева автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов.

На сегодня в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушения и убийства являются главной целью,

– подчеркнул Тимур Ткаченко.

В то же время отметил, что многие из этих авто создают серьезные проблемы. В частности, сужают проезд для спасательной техники, а также портят вид улиц и дворов.

По словам начальника КГВА, процесс вывоза начнется 16 января.

С улиц Киева уберут поврежденные авто / Фото Ткаченко

Кроме того, на ближайшем заседании Совета обороны наработают эффективный механизм, что позволит оперативно убирать поврежденные машины в будущем.