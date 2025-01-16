Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
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Коли у Києві приберуть пошкоджені авто
Посадовець розповів, що доручив почати процес вивезення з вулиць Києва автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.
На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою,
– підкреслив Тимур Ткаченко.
Водночас зазначив, що багато з цих авто створюють серйозні проблеми. Зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки, а також псують вигляд вулиць і дворів.
За словами начальника КМВА, процес вивезення розпочнеться 16 січня.
З вулиць Києва приберуть пошкоджені авто / Фото Ткаченка
Окрім того, на найближчому засіданні Ради оборони напрацюють ефективний механізм, що дозволить оперативно прибирати пошкоджені машини в майбутньому.