Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Коли у Києві приберуть пошкоджені авто

Посадовець розповів, що доручив почати процес вивезення з вулиць Києва автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.

На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою,

– підкреслив Тимур Ткаченко.

Водночас зазначив, що багато з цих авто створюють серйозні проблеми. Зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки, а також псують вигляд вулиць і дворів.

За словами начальника КМВА, процес вивезення розпочнеться 16 січня.

З вулиць Києва приберуть пошкоджені авто / Фото Ткаченка

Окрім того, на найближчому засіданні Ради оборони напрацюють ефективний механізм, що дозволить оперативно прибирати пошкоджені машини в майбутньому.