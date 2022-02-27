В Киеве угроза ракетного удара – раздаются сирены
27 февраля 2022 , 20:10Читати новину українською
Источник:КГГА
Около 19:31 в Киеве раздалась воздушная тревога – горожан призвали перейти в укрытие. Около 20.00 сообщили об угрозе ракетного удара.
В КГГА призвали не выходить из укрытия и укрыться тем, кто этого еще почему-то не сделал.
Важно Хмельницкий и Винница – воздушная опасность
Внимание! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! Угроза ракетного удара,
– говорится в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.