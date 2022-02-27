В Киеве угроза ракетного удара – раздаются сирены

Около 19:31 в Киеве раздалась воздушная тревога – горожан призвали перейти в укрытие. Около 20.00 сообщили об угрозе ракетного удара.

В КГГА призвали не выходить из укрытия и укрыться тем, кто этого еще почему-то не сделал.

Важно Хмельницкий и Винница – воздушная опасность

Внимание! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! Угроза ракетного удара,

– говорится в сообщении.

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