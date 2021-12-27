В Киеве умер молодой ветеран АТО – разведчик Кирилл "Одесса" Недин

В Киеве 27 декабря умер ветеран АТО Кирилл Недин с позывным "Одесса". В последние несколько месяцев военный боролся с онкологией. Ему было всего 34 года.

Недин служил в разных бригадах. В последние годы был разведчиком разведывательной роты 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Коломне.

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Когда у него обнаружили болезнь, он продолжал нести службу. Однако потом был вынужден посвятить время лечению.

Что известно о ветеране

Воин вырос в Одессе, но в последние годы между ротациями в зону ООС проживал в Ивано-Франковске. Он планировал там поселиться.

Побратим воина, боец ​​24 механизированной бригады имени Короля Данила Максим Емец рассказал о жизни умершего, пишет "Суспільне". Недин до армии был моряком, участвовал в Революции Достоинства. В Вооруженные силы вступил в 2014 году, вступил в добровольческий батальон УНСО.

По словам Емеца, в течение 2014 – 2015 годов ветеран воевал возле Мариуполя.

В 2014 году, когда мы только с ним познакомились, он говорил по-русски. А уже в последние дни общался на чистом украинском. Он очень переживал за украинский язык,

– рассказал побратим погибшего.

Потом "Одесса" был в 108 горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Затем перешел в 24 механизированную бригаду имени Короля Данила. Там он служил до января 2021 года. Впоследствии пошел на контракт в 10 горно-штурмовую бригаду.

Емец отметил, что Недин хотел быть ближе к Ивано-Франковску. Даже собирался там покупать квартиру.

Начались проблемы со здоровьем

Затем у Недина возникло новообразование на плече. Он ходил по госпиталям, где диагностировали онкологию. Боец прошел 3 курса химиотерапии и хорошо чувствовал себя. Еще в октябре был готов дальше выполнять боевые задания.

Емец рассказал, что в последний раз общался с другом 26 декабря. "Одесса" убеждал, что идет на поправку. 27 декабря позвонила его девушка с грустным известием.

"Говорят: "Герои не умирают". А они умирают...", – сказал Емец.

Похоронят Кирилла в родной Одессе.



Кирилл Недин / Фото из фейсбука