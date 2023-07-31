Как оказалось, врачи везли двухлетнего ребенка с судорогами в реанимацию. Однако мужчину на элитной машине возмутила скорая с сиреной.

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В Киеве водитель элитного авто заблокировал движение скорой

На обнародованном видео можно увидеть, что водитель перекрыл движение спецтранспорта врачей в левой полосе, а затем вышел и начал скандалить с медиками.

Позже правоохранители рассказали о подробностях инцидента. По их данным, в Подольском районе водитель авто заблокировал дорогу карете скорой помощи, по которой срочно в больницу транспортировали 2-летнего ребенка в критическом состоянии. К тому же мужчина спровоцировал конфликт с медиками.

Полиция уже установила нарушителя, составила на него админматериалы и изъяла водительское удостоверение.

Действия 34-летнего киевлянина квалифицировали по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Конфликт на дороге в Киеве: смотрите видео

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