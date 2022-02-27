В Киеве военные отстреливают вражеские ДРГ, – Данилов

В Киеве в ночь на 27 февраля ВСУ отстреляли вражеские диверсионно-разведывательные группы. Таким образом, украинские военные зачищают территорию столицы.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он заверил, что ситуация напряженная, но ВСУ не готовы сдаваться.

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"Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ВРГ. Эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и в течение сегодняшнего дня (27 февраля – 24 канал)", – написал Данилов.

Он заверил, что президент Украины, правительство, центральные органы власти находятся в столице. Они работают над организацией отпора российскому вторжению.