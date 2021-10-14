В Киеве воруют примерно каждую третью гривну, которую направляют на развитие. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал экс-советник мэра Киева, создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов.

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По его словам, бюджет столицы – 65 миллиардов гривен. Примерно половина из этих денег – это развитие.

Именно из этого бюджета развития каждая 3 гривна крадется. И так же в каждом городе,

– отметил Бахматов.

Он отметил, что 20 – 30 лет люди в коммунальной жизни в разных городах скапливались по интересам. Речь идет о силовиках, потенциальных судьях, бизнесе, криминале, коммунальной власти и мэрах.

"Они все друг другу manus manum lavat (латинская пословица, которая означает "рука руку моет"). Слева – у тебя прокурор, справа – депутат, напротив – коммунальное предприятие, всем классно", – сказал Бахматов.

Бахматов: 90% коммунальных предприятий надо уничтожать

Украинские правоохранительные органы, как он объяснил, пытаются как-то повлиять на коррупционную ситуацию в государстве, но физически им не хватает времени. Поэтому создали "Офис трансформаций", чтобы делать независимые расследования и ускорять дела.

"Я считаю, что 90% коммунальных сотрудников и предприятий надо увольнять, уничтожать. Потому что все остальное не работает", – подчеркнул бывший советник мэра Киева.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео