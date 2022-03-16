Соответствующую информацию обнародовали в КГГА. Сирены начали раздаваться в 01:33 16 марта.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Сирены в Киеве и Житомирщине
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!
– заявили в КГГА.
Через несколько минут о тревоге сообщили в:
- Харькове и области;
- Ровно и области;
- в Житомирской области;
- в Лубнах Полтавской области;
- в Белой Церкви и Белоцерковской территориальной общине;
- на Волыни;
- на Тернопольщине;
- Хмельнитчине.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео