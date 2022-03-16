Соответствующую информацию обнародовали в КГГА. Сирены начали раздаваться в 01:33 16 марта.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены в Киеве и Житомирщине

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!

– заявили в КГГА.

Через несколько минут о тревоге сообщили в:

Харькове и области;

Ровно и области;

в Житомирской области;

в Лубнах Полтавской области;

в Белой Церкви и Белоцерковской территориальной общине;

на Волыни;

на Тернопольщине;

Хмельнитчине.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео