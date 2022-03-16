Відповідну інформацію оприлюднили в КМДА. Сирени почали лунати в 01:33 16 березня.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени у Києві та Житомирщині

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– заявили у КМДА.

За декілька хвилин про тривогу повідомили у:

  • Харкові та області;
  • Рівному та області;
  • у Житомирській області;
  • у Лубнах, що на Полтавщині;
  • та Білій Церкві та Білоцерківській територіальній громаді;
  • на Волині;
  • на Тернопільщині;
  • Хмельниччині.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео