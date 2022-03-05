В Киеве воздушная тревога

В столице объявлена воздушная тревога. Всех просят срочно уходить в укрытие.

Жителей столицы 5 марта, в 15:49, сообщили об опасности. В городе взвыли сирены.

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Воздушная тревога в Киеве

Из-за угрозы новых атак врага в Киеве известили о воздушной тревоге. Местное население просят спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отбое тревоги.

Напомним, командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность фортификационных объектов города. Он отметил, что украинцы готовы отбить и победить врага. Он выразил уверенность, что на подходах к столице агрессор почувствует всю ярость украинского народа.

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