В Киеве воздушная тревога – все в укрытие

В Киеве объявили воздушную тревогу. Жильцов просят срочно пройти к ближайшим укрытиям.

В Киеве объявили воздушную тревогу – на город могут совершить нападение. Жителям нужно как можно быстрее пройти в убежища или укрытия.

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Полный текст сообщения:

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!

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