В Киеве воздушная тревога – все в укрытие
28 февраля 2022 , 11:02Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве объявили воздушную тревогу. Жильцов просят срочно пройти к ближайшим укрытиям.
В Киеве объявили воздушную тревогу – на город могут совершить нападение. Жителям нужно как можно быстрее пройти в убежища или укрытия.
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Полный текст сообщения:
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!
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