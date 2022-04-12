Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Трамваи курсируют:

️ № 14 – от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;

️№ 15 – от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;

️ № 18 – от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.

Троллейбусы курсируют:

️№ 19Д – от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;

️ № 42К – от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;

️ № 27К – от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.

В КГГА также напомнили, что теперь в городе курсирует 11 троллейбусных маршрутов и 11 трамвайных маршрутов.