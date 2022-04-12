Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації

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Трамваї курсують:

️ № 14 – від Відрадного проспекту до Контрактової площі;

– від Відрадного проспекту до Контрактової площі; ️№ 15 – від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної;

– від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної; ️№ 18 – від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбуси курсують:

️№ 19Д – від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;

– від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка; ️ № 42К – від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;

– від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської; ️№ 27К – від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

У КМДА також нагадали, що відтепер у місті курсує 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів.

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