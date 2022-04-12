Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації

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Трамваї курсують:

  • № 14 – від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
  • ️№ 15 – від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної;
  • № 18 – від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбуси курсують:

  • ️№ 19Д – від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
  • № 42К – від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
  • № 27К – від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

У КМДА також нагадали, що відтепер у місті курсує 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів.

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