До роботи повертаються продовольчі магазини, кав'ярні, ринки, СТО, перукарні тощо. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
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У Києві відновлює роботу бізнес
Так, станом на 9 квітня у столиці працювали понад 900 магазинів, 173 об'єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", зокрема 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів.
Що працює у Києві:
- 35 ринків
- близько 460 кав'ярень
- 55 пекарень
- близько 340 перукарень та барбершопів
- понад 110 студій манікюру
- 75 магазинів з продажу одягу та взуття
- 5 хімчисток
- 95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків
- 90 ремонтних майстерень одягу та взуття
- близько 30 веломайстерень
- 535 СТО
- 75 автомагазинів
- 35 мийок
В КМДА також нагадали, що в застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу столичного бізнесу, який зараз працює. Щоб додати інформацію на карту, підприємці мають заповнити спеціальну форму.
Крім того, столичних підприємців закликають підтримати економіку.