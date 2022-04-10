К работе возвращаются продовольственные магазины, кафе, рынки, СТО, парикмахерские и т.д. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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В Киеве возобновляет работу бизнес
Так, по состоянию на 9 апреля в столице работали более 900 магазинов, 173 объекта розничной торговли "Киевхлеб", в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов.
Что работает в Киеве:
- 35 рынков
- около 460 кофеен
- 55 пекарен
- около 340 парикмахерских и барбершопов
- свыше 110 студий маникюра
- 75 магазинов по продаже одежды и обуви
- 5 химчисток
- 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков
- 90 ремонтных мастерских одежды и обуви
- около 30 веломастерских
- 535 СТО
- 75 автомагазинов
- 35 моек
В КГГА также напомнили, что в приложении "Киев Цифровой" обновляют карту столичного бизнеса, который сейчас работает. Чтобы добавить информацию на карту, предприниматели должны заполнить специальную форму.
Кроме того, столичные предприниматели призывают поддержать экономику.